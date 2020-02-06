مصر | ضبط عاطل استولى على 150 ألف جنيه من محاسب بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل استولى على 150 ألف جنيه من محاسب بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة، من ضبط عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين عن طريق "الفيسبوك" في منطقة المعادي.

وتبلغ لقسم شرطة المعادي من المدعو "إ. م. ع" 29 سنة محاسب ومقيم 21 شارع أبو السعود ـ مسترد ـ دائرة قسم شرطة المطرية بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ـ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه لشراء تلك المادة من خارج البلاد وعقب ذلك قام بمقابلته وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وفي وقت لاحق اتصل بالمجني عليه هاتفيًا وأخبره بوصول المادة الكيميائية واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء ـ دائرة القسم، وطلب منه مبلغ مالي آخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة إلا أنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.



وبمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار إليه وتبين أنه يدعى "ب. م. ف" 30 سنة عاطل ومقيم شارع أبو بريك ـ عرب المعادي دائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته المضبوطات التالية: خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج.



وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

باستدعاء المجني عليه اتهمه بالنصب عليه.



وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.