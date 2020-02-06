مصر | حبس عامل وصاحب مغسلة 4 أيام لسرقتهما سيارة بمدينة نصر

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أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، بحبس عامل وصاحب مغسلة لسرقتهما سيارة بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة، في أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بشارع جمال الدين قاسم، بالحي الثامن تمكنوا من ضبط كل من "أ. ع" 36 عاما، عامل، و" ش. م، 40 عاما، صاحب مغسلة سيارات والمطلوب قضائيا، لسرقتهما سيارة بمدينة نصر، حال توقفها بمحل الواقعة.