مصر | إخلاء سبيل أصحاب فيديو إطلاق النار في بولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل أصحاب فيديو إطلاق النار في بولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البداية كانت بتداول فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لثلاثة أشخاص، يظهر أحدهم بإطلاق أعيرة نارية.

وبتكثيف التحريات تمكنت رجال مباحث أمن القاهرة، من ضبط الـ3 أشخاص ببولاق أبو العلا، وتبين أن إطلاق النار فوق أحد العقارات السكنية بمنطقة القلاية بدائرة قسم بولاق، وقيام أحدهم طلقتين في الهواء بالسلاح الذي بحوزته.

مرت نيابة بولاق أبو العلاء الجزئية، إخلاء سبيل 3 أشخاص، لقيامهم بتصوير مقطع فيديو على "فيسبوك" يظهر أحدهم ويقوم بإطلاق أعيرة نارية من مسدس صوت بغرض فرض السيطرة والبلطجة بمنطقة بولاق أبو العلا، بكفالة مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والبلطجة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.