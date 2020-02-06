أخبار مصر | بالتعاون مع "الرياضة".. "الري" تشارك في ندوة حول ترشيد استهلاك المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع "الرياضة".. "الري" تشارك في ندوة حول ترشيد استهلاك المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في نادي المؤسسة العمالية بالقليوبية، اليوم الخميس، بندوة حول ترشيد استهلاك المياه.

وتضمنت الندوة، تعريف المشاركين بأهمية المياه في حياتنا وضرورة الحفاظ عليها من الهدر والتلوث وعدم الإسراف في استخدامها، كذلك التعريف بمصادر الموارد المائية في مصر إلى جانب التوعية بعدد من السلوكيات والممارسات الخاطئة اليومية تجاه المياه وكيفية تغيير تلك السلوكيات بما يضمن ترشيد المياه والحفاظ عليها.