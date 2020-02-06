أخبار مصر | "الداخلية" تواصل تنظيم الرحلات الترفيهية لأسر شهداء الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل تنظيم الرحلات الترفيهية لأسر شهداء الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابي الشرطة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تنظيم الرحلات الترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوم ترفيهي.

وأعرب أسر الشهداء، عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم والرعاية لهم، لاسيما فيما يتعلق بالدعم النفسي والمعنوي.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.