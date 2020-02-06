أخبار مصر | وزير النقل يشهد رفع كفاءة طريق "بركة السبع - شبين الكوم"

شهد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اليوم، بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق قويسنا شبين الكوم، والذي تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل، بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR).

وجاء ذلك بحضور رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

ويتم رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 8 كيلومترات وعرض متوسط نحو 7.5 أمتار، بإسلوب إعادة التدوير للرصف القديم (FDR) مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

كما تفقد الوزير، أعمال تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى بركة السبع، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ عدد 6 كبارٍ علوية على الطريق بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه.

ووجه الوزير، خلال الجولة بالصيانة المستمرة للكباري الحالية بالطريق، لافتا إلى أن تطوير وتوسعة طريق الإسكندرية الزراعي، سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية على الطريق وتيسير حركة المرور ونقل الأفراد والبضائع بين محافظات الدلتا، والحد من الحوادث، لضمان سلامة مستخدمي هذا المحور الحيوي.