أخبار مصر | إدارة التدريب بالأزهر تختتم دورة مكافحة الفساد

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اختتمت الإدارة العام للتدريب وتنمية المهارات بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، الدورة التدريبية التي نظمتها في مجال "مكافحة الفساد" لتأهيل العاملين وتعزيز قيم النزاهة.

وقال علي فرج، مدير عام إدارة التدريب وتنمية المهارات بالأزهر الشريف: إن الدورة التي استمرت لمدة 4 أيام بمقر إدارة التدريب بمشيخة الأزهر، تضمنت مناقشة عدد من الأوراق البحثية المتعلقة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.

ونوه بأنه حاضر في الدورة مجموعة من المتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية المهنية للمعلم، ومدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد أن إدارة التدريب تعمل على تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية في مكافحة الفساد، وأن هذه الدورات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومواءمتها مع مبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة للحد من مخاطر الفساد.