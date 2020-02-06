أخبار مصر | "محلية النواب" توصي الحكومة بتقديم الحسابات الختامية كل 3 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" توصي الحكومة بتقديم الحسابات الختامية كل 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم الحساب الختامي لموازنات البرامج والأداء لجميع الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي "كل ثلاثة أشهر"، ليتسنى للبرلمان متابعة تطبيق الموارنة ومعرفة مؤشرات الأداء والتنفيذ، وهل تم تطبيق وتنفيذ المستهدف أم لا، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019.

من جانبه، أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء، وأن تكون هناك متابعة دورية لها، قائلا: "الموازنة على ما تيجي وتتناقش ويبدأ تطبيقها بتكون السنة خلصت، لازم نبدأ من السنة المالية الجديدة فى متابعة تطبيق الموازنة، ومدى تحقيق المستهدف في كل ربع في السنة، حتى تكون هناك جدية في التطبيق"، مشددا على ضرورة التصدى لأي إهدار للمال العام في الموازنات.

