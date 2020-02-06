أخبار مصر | تعيين داليا بدوي مديرًا تنفيذياً لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين داليا بدوي مديرًا تنفيذياً لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قرارًا بتعين الدكتورة داليا عبده بدوي، مديرًا تنفيذيًا للهيئة.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنوط بها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والمسؤولة على اعتماد المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وصيدليات ومعامل أشعة وتحاليل وغيرها من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية.

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الدكتورة داليا بدوي حاصلة على ماجستير في قيادة وإدارة القطاع الصحي من الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، وماجيستير في الابتكار والقيادة الاستراتيجية من جامعة يورك بكندا، بالإضافة إلى حصولها على شهادات أخرى في إدارة المنشأت الصحية ذات الأداء العالي من كلية هارفارد لإدارة الأعمال ببوسطن.

وهي مقيم دولي للجودة والاعتماد بهيئة الاعتماد الكندي الدولي، وأدارت عددًا من المشروعات والبرامج الدولية مع منظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوربية، ومركز جوزلين للسكري وكلية هارفارد ببوسطن، كما أن لها خبرة كبيرة بالتخطيط الاستراتيجي والتميز الإداري والحوكمة الرشيدة، وقياس الشفافية بالقطاع الصحي، والابتكار والشئون التنظيمية للدواء، إضافة إلى الاستدامة وتمكين المرأة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة: إن تعيين المدير التنفيذي للهيئة يعكس السعي الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإداري والتنظيمي لمنظومة الاعتماد والتسجيل والرقابة للمنشأت الصحية التي سوف تدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي، وتقديم خدمة جيدة تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، وفق المعايير الدولية.