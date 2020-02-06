أخبار مصر | تعيين 2419 شابا بينهم 47 معاقا في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين 2419 شابا بينهم 47 معاقا في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية، عبر شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل بالمديرية،

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين 2419 شابا،منهم 47 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 6659 راغب عمل مسجل بمكاتب التشغيل، و729 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، و10 من متحدي الإعاقة تم ترشيحهم لمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة: إنه تلقى تقريرًا بذلك من محمد طه، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 2088 عاملا على المهن المختلفة واستخراج 2164 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و35 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 147 تصريحا بالعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 59 مؤهلات عليا، و47 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و34 من دون مؤهل.

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وأشار إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و547 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 34 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية".

ونوه بأنه تم التفتيش على 850 منشأة في مجال تفتيش العمل دوريا، و43 حملة نهاية على 61 منشأة، و3 حملات ليلية على أربع منشآت، وتحرير 359 محضرا، وإجراء التفتيش على 358 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محضر واحد ضد منشأة مخالفة، والشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 123 شكوى تم تسوية 5 شكاوى وديا وإحالة 52 للقضاء، وحفظ 8 شكوى.