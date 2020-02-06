أخبار مصر | الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة بدءً من الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة بدءً من الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من تذبذب الأحوال الجوية، كما أكدت سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الغربية بداية من غدًا الجمعة، حتى الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحري، وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري.

Advertisements

وأكدت الأرصاد، أن درجات الحرارة في القاهرة تنخفض حوالي 6 درجات والفرصة مهيآة لسقوط أمطار اعتبارا من غدًا الجمعة حتى الأحد، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام "الجمعة - السبت- الأحد"، التي جاءت على القاهرة والوجه البحري "17 -15" نهارا و"9 إلى 11 ليلا"، والسواحل الشمالية "16 إلى 9"، شمال وجنوب الصعيد من "17 وحتى 19" درجة نهارا، ومن "7 وحتى 9" درجة ليلا، جنوب سيناء "18 - 11".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لمواجهة أضرار سوء الطقس.