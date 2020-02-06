أخبار مصر | السيسي يرأس الجلسة المغلقة في أول أيام قمة الاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يرأس الجلسة المغلقة في أول أيام قمة الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، يومى الأحد والاثنين المقبلين 9 و10 فبراير، إذ تستعرض مصر خلال القمة عددا من الإنجازات التي حققها الاتحاد الإفريقي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات ومتابعة خارطة طريق الإصلاح المؤسسى للاتحاد يومى 9 و10 فبراير.

وترأس مصر اليوم الدورة العادية الـ 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة، التي تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أن تليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي الأحد والاثنين المقبلين 9 و10 فبراير.

من أبرز موضوعات وملفات القمة ما يلي:

- بحث أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته.

– موضوع عام 2019 "اللاجئين والعائدين والنازحين داخليًّا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

- خارطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا".

- ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة.

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- مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز اتصالا بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

- بحث قضايا السلم والأمن الأفريقي والقضايا التنموية.

وتكتسب القمة أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا، حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في 2019، مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلا عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.

من جانبه، كشف أسامة عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومى 9 و10 فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف سفير مصر في إثيووبيا، أن الرئيس يبحث مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيترأس الجلسة المغلقة في أول أيام القمة لعرض التحديات التي تقف أمام تقدم القارة السمراء.

وأشار إلى أن بعد الجلسة المغلقة هناك جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو من ينوب عنه، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وأكد على أن الرئيس يلقى كلمته الختامية لعرض حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام المنصرم.

وانطلقت اجتماعات الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقي، صباح اليوم الخميس، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى.