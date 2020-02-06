أخبار مصر | "سور جامعة المنوفية" مضمون جواب وزير النقل لـ"التعليم العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سور جامعة المنوفية" مضمون جواب وزير النقل لـ"التعليم العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم إرسال جوابات لوزير التعليم العالي حول نقل سور وحدة البحوث الزراعية والتابع لجامعة المنوفية، بما لا يتسبب في الضغط على حرم كوبري طوخ-طنبشا والذي يتم إنشاؤه على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وطالب الوزير، خلال استماعه لشرح مفصل عن المشروع، بضرورة فك السور ونقله، ونقل غرفة الحراسة المبنية وذلك حتى لا يتسبب في غلق أسفل الكوبري.

وأشار، إلى أنه في حالة اضطرار مستقبلا لغلق الكوبري، نقل السور سيساعد في تشغيل الطريق أسفل الكوبري ويدعم حالة السيولة المرورية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لأعمال تنفيذ كوبري طوخ - طنبشا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بطول 870 مترا.