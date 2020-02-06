أخبار مصر | وزيرة البيئة: إجراءات تخص غلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: إجراءات تخص غلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك إجراءات تخص غلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها، ضمن دور وزارة البيئة في التخطيط الاستراتيجي والرصد والرقابة بالمنظومة الجديدة للمخلفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة الجديدة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

جاء ذلك في اجتماع اليوم، الذي عقدته الوزيرة بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بمشاركة مستشار وزير التنمية المحلية ورئيسي هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وممثلي عدد من الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضحت فؤاد، أن مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها، كان تم الاتفاق عليها مع وزير التنمية المحلية والمحافظين خلال العام الماضي لمواجهة العشوائيات.

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وعرضت وزيرة البئيئة، الموقف البيئي الخاص بمقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وشبرامنت وأبو زعبل، وموقف الدراسات التي يتم إعدادها لتأهيل كل من مقلبي القطامية والسلام.

كما تم عرض ما تم من خطوات خاصة بالإعداد لتجهيز مواقع "الصف - الكريمات" والعاشر من رمضان، ليكونا مجمعين متكاملين للتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها سواء صلبة أو خطرة أو مخلفات هدم وبناء.

واستعرض المحافظون خلال الاجتماع التحديات والعوائق التي تواجه محافظاتهم فيما يخص رفع كفاءة منظومة النظافة والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية، حيث وجهت وزيرة البيئة بسرعة دراسة تلك المشكلات وتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمقالب لاتخاذ إجراءات سريعة لحلها والتغلب عليها، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بين الجهات المعنية.