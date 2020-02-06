أخبار مصر | تخصيص 1.8 مليون م2 لإقامة منطقة صناعية استثمارية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخصيص 1.8 مليون م2 لإقامة منطقة صناعية استثمارية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بحضور المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء محمد حنفي، سكرتير عام المحافظة، لدراسة تفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثماري الأمثل لقطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1.8 مليون متر مربع لإنشاء منطقه صناعية استثمارية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تولي رئيس هيئة التنمية الصناعية إعداد الدراسة المطلوبة خلال أسبوع تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية لتفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثماري الأمثل.