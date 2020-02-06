أخبار مصر | محاضر بيئية لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات في شوارع الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضر بيئية لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات في شوارع الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة المتابعة الجادة لأماكن توزيع عمال النظافة بالشوارع والميادين، في أثناء فترة عملهم، والتأكد من تواجدهم وانتظامهم بالأماكن المحددة لهم.

وأشار المحافظ، إلى التصدي لأصحاب حظائر تربية المواشي، وتوجيههم بالتعاقد مع هيئة النظافة والتجميل لرفع مخلفات المواشي، إضافة إلى تحرير محاضر بيئية حيال غير الملتزمين لقيامهم بإلقاء روث المواشي بالشوارع والطرق، ما يعكس مظهرًا غير حضاريًا في ظل المجهودات التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة النظافة، فضلا عن وجودهم داخل الكتل السكنية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه رؤساء الأحياء والمراكز وشركات الجمع المنزلي للوقوف على مستوى النظافة والعمل على حل المشكلات التي قد تواجههم للارتقاء والنهوض بمنظومة النظافة.

ودعا محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، لتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع شركات الجمع السكني والسماح لهم بجمع القمامة من الوحدات السكنية وعدم إلقائها في الشوارع والميادين للحفاظ على نظافتها.

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وتأتي توجيهات محافظ الجيزة، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والاستجابة لمطالب المواطنين.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة والتجميل بالدفع بحملات موسعة بالأحياء على مدى الأسبوع الجاري، شملت مناطق ناهيا وشوارع جدة والكشافة ومنصور مهران وحسن والي وداير الناحية ويثرب والزهراء والحسن ودجلة وشهاب بأحياء بولاق والدقي والعجوزة.

كما وجه بوضع حاويات ثابتة لجمع القمامة بامتداد شارع البوهي ورفع المخلفات بشوارع الوحدة والبوهي والقومية العربية والنيل بحي شمال الجيزة ووضع صناديق قمامة بجوار سلم المفتي أسفل الطريق الدائري بحي الوراق.

وتفقد المحافظ، حالة النظافة ومجهودات رفع كفاءة الطرق ومواجهة الاختناقات المرورية بشوارع ربيع الجيزي والمحطة والبحر الأعظم والمنيب بحي جنوب الجيزة، موجها بعدم السماح بوجود إشغالات أو تعديات على نهر الطريق.