شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتفقد عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس.

Advertisements

والتقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

واستمع إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم في مختلف المجالات، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلون لحماية مقدرات الشعب المصري.

وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرًا لأدائهم لمهامهم بكل تفانٍ وإخلاص في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال سيناء

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال سيناء

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال سيناء