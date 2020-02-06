شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على بقعة زيت في نيل أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح جهاز شؤون البيئة في أسوان، بالتعاون مع حماية النيل والمسطحات، في احتواء آثار بقعة زيت تم اكتشافها في مياه النيل أمام منطقة أبوالريش شمال مدينة أسوان.

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وقال الدكتور ممدوح السيد، رئيس الجهاز، إنه تم احتواء البقعة، لافتا إلى أن البقعة كانت محدودة ومتقطعة وتم التعامل معها من خلال الجهاز والمسطحات وحماية النيل وإعادة تشغيل محطات المياه بعد أن تمت السيطرة عليها تماما.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان قد أعلنت عن قطع المياه عن عدد من محطات مياه الشرب، نتيجة اكتشاف بقعة زيت في مجرى نهر النيل، أمام قرية أبوالريش، مجهولة المصدر، وتم وقف محطات ومرشحات بهريف 2 والجيش وخور أبوصبيرة والأعقاب بمركز أسوان.

وأشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف بقعة زيت أخرى أمام قرية الرمادى بمركز إدفو، لذا تم أيضاً وقف محطة الرمادى لمياه الشرب، مما ترتب عليه انقطاع تدفق مياه الشرب في هذه المناطق.