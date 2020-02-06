شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلق على مزاعم بيع حصة «we» في «فودافون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات، ردًا على سؤال «المصرى اليوم» حول ما أشيع عن بيع حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة «فودافون» لشركة الاتصالات السعودية «stc»: «لسه كل البدائل والاختيارات مطروحة للمناقشة».
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي ومكاتب البريد المطورة، يرافقه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من أعضاء البرلمان ولفيف من قيادات الوزارة وهيئة البريد.
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