شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة داليا بدوي مديرًا تنفيذياً لـ«الاعتماد والرقابة الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتورة داليا عبده بدوي، مديراً تنفيذياً للهيئة.

Advertisements

وتمتلك «بدوي» سجلا من الخبرات في القطاع الصحي تتجاوز (24) عاماً بالقطاعين الحكومي والخاص، وحصلت على ماجستير في قيادة وإدارة القطاع الصحي من الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، وماجستير في الابتكار والقيادة الاستراتيجية من جامعة يورك بكندا، بالإضافة إلى حصولها على شهادات أخرى في إدارة المنشأت الصحية ذات الأداء العالي من كلية هارفارد لإدارة الأعمال ببوسطن، وهي مقيم دولي للجودة والاعتماد بهيئة الاعتماد الكندي الدولي، وقامت أيضاً بقيادة وإدارة عدد من المشروعات والبرامج الدولية مع منظمة الصحة العالمية، والمفوضية الأوربية، ومركز جوزلين للسكرى وكلية هارفارد ببوسطن، كما أن لها خبرة كبيرة بالتخطيط الاستراتيجي والتميز الإداري والحوكمة الرشيدة، وقياس الشفافية بالقطاع الصحي، والابتكار والشؤون التنظيمية للدواء، إضافة إلى الاستدامة وتمكين المرأة.

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة المدير التنفيذي للهيئة بتاريخ 2/8/2019، وتقدم لها عدد 96 لشغل هذه الوظيفة، وبعد مراجعة واستبعاد من لم ينطبق عليهم شروط الوظيفة وتقييم باقي المتقدمين تم اختيار الدكتورة داليا عبده بدوي لحصولها على أعلى درجات التقييم.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة، إن تعيين مديراً تنفيذياً للهيئة يعكس السعي الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإداري والتنظيمي لمنظومة الاعتماد والتسجيل والرقابة للمنشآت الصحية التي سوف تدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي، ومن أجل تقديم خدمة طبية جيدة تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، وفي ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية.