شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، مشروع إنشاء المستشفى الجامعى، بمدينة العاشر من رمضان، برفقة قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك عقب افتتاحه لمجمع خدمات الشهر العقاري المطور بالمدينة برفقة وزير العدل، ومحافظ الشرقية.

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ووجه الوزير بالتواصل مع الجامعة، لبدء توريد التجهيزات اللازمة، للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت، لتقديم خدمة طبية متميزة لسكان مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، في تصريحات صحفية، أن سعة المستشفى الجامعي 200 سرير، بإجمالي مساحة 5.68 فدان، وتضم، مبنى رئيسيا بمساحة 5000 م2 مكون من ٦ أدوار، ومبنى تعليميا بمساحة 1500 م2 مكون من دورين، وبلغت نسبة انجاز المشروع 70 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المستشفى سيقدم خدمة طبية متميزة لسكان المدينة، التي تشهد حاليا نموا غير مسبوق.

وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان