شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة المفاجئة لوزير التعليم العالي لـ«مستشفيات طنطا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الخميس، بشكل مفاجئ مستشفيات جامعة طنطا.

قام الوزير بصحبة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بزيارة مستشفى الصدر الجامعي الجديد، والمقرر افتتاحه قريبا بتكلف ٧٠٠ مليون جنية باعتباره أول مستشفي جامعي على مستوى الجامعات المصرية، كما تفقد المستشفى التعليمي العالمي وأقسامه المختلفة وغرف العمليات، وكذلك العيادات الخارجية بالمستشفى.

كما تفقد وزير التعليم العالي مركز الطب النفسي وامراض المخ والأعصاب، وقام بالاستماع إلى مشاكل بعض المرضي أثناء سيره على الأقدام بمبني مستشفيات الجامعة، وطلب من رئيس جامعة طنطا عمل تقرير بخصوصها وانهاء طلباتهم وامتدت زيارة الوزير المفاجئة إلى المنشآت الجامعية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا وهي مستشفى الكلي والمسالك البولية، ومستشفى الجراحات الجديد.

Advertisements

وأشاد وزير التعليم العالي بالطفرة في الإنشاءات الجديدة بالمستشفيات الجامعية بطنطا ونجاح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا في الارتقاء بتصنيف الجامعة في الدوريات التصنيفات الدولية وكذلك الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفيات وتواجد الاطباء في أقسام المستشفيات المختلفة واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جامعة طنطا عن الطفرة في الخدمات الطبية والاجهزة والانشاءات الطبية الجديدة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي وتردد آلاف المواطنين والمريض من محافظات الغربية بالمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة مستشفيات جامعة طنطا .

وشملت الزيارة تفقد الدكتور خالد عبدالغفار كلية الطب بالجامعة بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية واضطلع على خطط التطوير والتحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية مطالبا بالإسراع فيها تسهيلا على المرضي حفاظا على وقتهم وتعميم ذلك بجميع مستشفيات الجامعة، كما شارك الوزير في حضور مناقشة احدي الرسائل العلمية بكلية طب طنطا.

وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا بتوقيع كشف طبي عيون على وزير التعليم العالي داخل العيادات الخارجية بمستشفى طنطا الجامعي أثناء تفقده للعمل بها.

كما تفقد وزير التعليم العالي مجمع الكليات بسبرباى، حيث تفقد الورش والمدرجات والمعامل بكلية الهندسة بحضور الدكتور محمود زكي عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفيات طنطا الجامعية

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفيات طنطا الجامعية

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفيات طنطا الجامعية

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفيات طنطا الجامعية