شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستثمري أكتوبر»: تفاؤل كبير في مجتمع الأعمال بعد تسهيلات البنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد خميس، الأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن هناك حالة تفاؤل واسعة بين أوساط مجتمع الأعمال، خاصة المصنّعين، بعد التسهيلات الجديدة للبنك المركزى استجابة لرؤية القيادة السياسية في تيسير وسرعة الإجراءات والتعامل مع المتعثرين.

أضاف «خميس»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن وفد اتحاد المستثمرين فوجئ أثناء اجتماعهم الأخير مع محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بسيل من التسهيلات تفوق سقف توقعاتهم، على أرسها تعديل مهلة المصانع المتعثرة أو التي في طريقها للتعثر بحيث يسدد 20% في موعد غايته 30 يونيو2020 والمتبقى من نسبة الـ50% في موعد غايته نهاية ديسمبر2020، على أن يقوم البنك المركزى بعد ذلك بحذف المستثمرين من القوائم السلبية لديه ولدى الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية بالإضافة إلى التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الإتفاق على السداد.

وأكد «خميس» أن محافظ البنك المركزى فاجأنا بإرسال هذه التعليمات إلى كافة البنوك للتنفيذ الفورى في مبادرة سريعة منه لتحسيين سياسة تعامل الجهاز المصرفى مع المستثمرين وفتح قنوات أكبر لتعزيز التواصل مع رجال الصناعة والإنتاج، واشتملت تعليمات البنك المركزى للبنوك المحلية أيضا على ضرورة إجراء الدراسة الإئتمانية وجدارة المشروع بحيث يكون الإعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادى الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء، وألا تقوم البنوك بالحصول على شيكات كضمانات للتسهيلات أو ضمانات تكافلية والإكتفاء بالحصول على السندات الأذنية، وعدم اللجود إلى القضاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء فقط.