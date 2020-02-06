شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي» يهنئ «فريق التموين» لفوزه بالمركز الأول بـ«دوري المصالح الحكومية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة، وفريق كرة القدم الخماسية، حيث تم تكريم الفريق لحصوله على المركز الأول لدوري الاتحاد الرياضي للمصالح والهيئات الحكومية، وذلك بحضور سامى مختار رئيس مجلس إداره اللجنة الرياضية، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.

وقدم «المصيلحي» التهنئة للفريق وأعضاء الجهاز الفني، مطالباً إياهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء وتحقيق مزيد من الانتصارات. وقدم الوزير، الشهادات لكافة أعضاء الفريق وجهازه الفني.