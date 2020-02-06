شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد عددًا من المشروعات بمحافظة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الخميس، بجولة تفقدية لبعض المشروعات بمحافظة المنوفية، برفقة النائب هشام محمد عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عن دائرة «قويسنا- بركة السبع».
وقال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الجولة شملت تفقد مشروع كوبري أجهور الرمل وعرب الرمل بقويسنا وكوبري طوخ- طنبشا ببركة السبع على الطريق الزراعى «القاهرة- الإسكندرية».
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي نتيجة التعاون الكامل بين المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وبين لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، للوقوف على طبيعة تنفيذ المشروعات الحيوية في مجال الطرق والكباري، مؤكدًا أن الوزير استجاب لدعوته لبحث مشاكل تأخر البدء في تنفيذ كوبرى أجهور الرمل وعرب الرمل والإسراع من الانتهاء من كوبرى طوخ – طنبشا.
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