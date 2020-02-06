شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: لن نوقف بطاقات المواطنين بسبب عدم التسجيل بالموقع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه إذا لم يسجل أحد من أصحاب البطاقات التموينية أرقامهم الهاتفية على الموقع الإلكتروني، فلن يكون هناك أي رد فعل من الوزارة، مستبعدا ما تردد في هذا الشأن عن احتمالية وقف البطاقة حالة عدم التسجيل.

وأضاف أنه تم البدء في تجربة منظومة جديدة في 2018، وتم استقبال أرقام هواتفهم لاستخراج البطاقات الجديدة وبدل تالف وبدل فاقد، وهناك 2 مليون مواطن شاركوا في ذلك، موضحاً أن بعض المواطنين يكونون تحت ضغط بمكاتب التموين، ويتم تسجيل الرقم بطريقة غير صحيحة، وعندما يفعّل المواطن بطاقته يجد الرقم غير سليم.

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وأشار مستشار الوزير إلى أنه يتم تسجيل الرقم على الموقع الإلكتروني، حيث إنه لو احتاج صاحب البطاقة استخراج بدل تالف يتم التفعيل فوراً لأن الأرقام مسجلة، مضيفاً أنه إذا كانت هناك شكوى لسوء الخدمة في مكان محدد حول الخبز، يتم التواصل مع المواطنين للتحقق من ذلك.

وأكد مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أنه لن يتم إقصاء أي مواطن بسبب فاتورة المحمول، مردفاً: «الموضوع ده انتهى، وتم استبعاد الناس طبقاً لفواتير المحمول، والفترة اللي فاتت شيلنا الناس اللي فواتيرهم عالية مش محتاج أعرف رقم محمول الناس اللي بتستهلك».

هذا ويواصل موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg، حاليا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد أسرتك المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع قائلا: «كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات».