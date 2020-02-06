شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة مصر للأفضل» تكرم «المشاط» على إنجازاتها كأول وزيرة للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت قمة مصر للأفضل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على انجازاتها خلال فترة عملها كأول سيدة تتولى حقيبة وزارة السياحة في مصر خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2019.

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وقالت الوزيرة: «عندما تشغل سيدة منصبا عاما فإن مسؤوليتها تكون مضاعفة، فإلى جانب تركيزها على عملها الدوؤب لتحقيق أهدافها في ما هي مسؤولة عنه، فإن أداءها المتميز يعتبر عاملا مساعدا لتولى سيدات أخريات مناصب عامة».

أضافت: «إن تغيير النظرة المجتمعية لقدرة المرأة على تولى مناصب قيادية وتحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة يعد أمرا محفزا لتولى مزيد من السيدات مناصب عامة».

ووجهت الوزيرة رسالة إلى كل السيدات قائلة: «ثقن في أنفسكن، اهتممن بتعليمكن وصقل مهاراتكن ولا تتأثرن بأى ظروف، فقط اكتسبن الثقة، أنتِ أساس نجاحك».