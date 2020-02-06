شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل البرودة وأمطار خفيفة غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، باردا على

الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، دافئا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

ويتوقع الخبراء نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى كل من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بهما، ورياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

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ويشهد طقس الغد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة على الوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 2،8 إلى 3،3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1،8 إلى 2،4 والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 17»، الإسكندرية «10- 16»، قنا «11- 22»، الأقصر «11- 25»، أسوان «10- 26».