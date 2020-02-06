شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يغادر القاهرة للمشاركة في «السلام ببلاد البحر المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الخميس، أرض الوطن متجها إلى إيطاليا لزيارة رعوية لدولة الفاتيكان ومن بعدها للمشاركة في مؤتمر «السلام في بلاد البحر المتوسط»، والذي ينظمه مجلس الأساقفة الايطالي خلال هذا الشهر الجاري.

كما يشارك الأنبا بطرس فهيم في المؤتمر ممثلًا عن الكنيسة الكاثوليكية المصرية، على أن يعودا لأرض الوطن في ٢٥ فبراير الجاري.