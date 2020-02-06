"فؤاد" تبحث الوضع البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الوضع البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس، مع محافظ القاهرة خالد عبدالعال، والجيزة أحمد راشد، والقليوبية عبدالحميد الهجان، وذلك مستشار وزير التنمية المحلية ورئيسي هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وممثلي الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وقالت فؤاد: "إن هذا الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم تنفيذه من الخطوات التي تم الاتفاق عليها سابقًا فيما يخص غلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها ضمن دور الوزارة في التخطيط الاستراتيجي والرصد والرقابة في المنظومة الجديدة للمخلفات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة الجديدة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن " .

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وأضافت: "أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية َوالمحافظين على مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها".

واستعرضوا - خلال الاجتماع - الموقف البيئي الخاص بمقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وشبرامنت وأبي زعبل، وموقف الدراسات التي يتم إعدادها لتأهيل كل من مقلبي القطامية والسلام، كما تم استعراض ما تم من خطوات خاصة بالاعداد لتجهيز مواقع الصف، الكريمات والعاشر من رمضان؛ للتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها سواء صلبة أو خطرة أو مخلفات هدم وبناء.

من جهتهم.. استعرض المحافظون التحديات والعوائق التي تواجه محافظاتهم فيما يخص رفع كفاءة منظومة النظافة والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية، حيث وجهت الوزيرة بسرعة دراسة تلك المشكلات وتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمقالب لاتخاذ إجراءات سريعة لحلها والتغلب عليها، وقد تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بين الجهات المعنية.