الاثنين.. استكمال مبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استكمال العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا - السمنة - التقزم) لطلاب المرحلة الابتدائية الاثنين المقبل بجميع المحافظات، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة - في بيان اليوم الخميس: "إنه تم تشكيل 4249 فرقة تشمل أطباء وتمريض وأخصائيي معمل ومدخلي بيانات للعمل بالمبادرة، حيث أنه تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، فضلًا عن عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب".

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وأضاف: "أن المبادرة استمر تنفيذها على 3 مراحل بجميع المحافظات منذ انطلاقها 16 فبراير 2019، حيث تم فحص 5 ملايين و204 آلاف و446 طالبًا بنسبة تغطية 100%، وفحص 3 ملايين و451 ألفًا و575 طالبًا بمحافظات المرحلة الثانية، كما تم فحص 2 مليون و54 ألفًا و504 طلاب من أصل مليونين و449 ألفًا و542 طالبًا بمحافظات المرحلة الثالثة".

وأوضح أن المبادرة جاري استكمالها من خلال تنسيق كامل بين وزارتي الصحة والتربية والعليم والهيئة العامة للتأمين الصحي والأزهر، لافتًا إلى أن كافة الطلاب الذين تم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها المبادرة تلقوا العلاج اللازم بالمجان من خلال 225 عيادة تأمين صحي منتشرة بمحافظات الجمهورية.

وقال البيان إنه نظراً لأهمية المسح للطلاب، فهذا العام الدراسي لايشترط موافقة ولي الامر لإجراء المسح، وسيمنح كل طالب (كارت متابعة) مدونًا به كل البيانات الخاصة به، وفي حالة اكتشاف إصابة أي طالب يتم الاتصال الفوري بولي الأمر لتحديد موعد لتوقيع الكشف عليه في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أما فى حالة عدم إصابة الطفل بأي من الأمراض السابقة فيتم تدوين ذلك بالكارت الصحي ويسلم لمدير المدرسة وأيضًا ولي الأمر، حيث لا يتم اتخاذ أية خطوة إلا بمعرفة وموافقة ولي أمر التلميذ.​