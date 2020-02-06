محافظة القاهرة: تخصيص 1.8 مليون م2 لإقامة منطقة صناعية استثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بحضور المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، لدراسة تفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثماري الأمثل لقطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1.8 مليون متر مربع لإنشاء منطقه صناعية استثمارية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تولي رئيس هيئة التنمية الصناعية إعداد الدراسة المطلوبة خلال أسبوع تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية لتفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثماري الأمثل.