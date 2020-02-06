لإصدار رخصة صيانة طائرات.. بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومدينة زويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ينص على عقد دورات متخصصة في مجال البيئة والطاقة الشمسية لإنارة المطارات واستخدامات الملاحة الجوية، حيث سيتم عقد الدورات في الأكاديمية ومدينة زويل والتدريب داخل أحدث معامل الطاقة المتجددة، وبموجب البرتوكول تقوم الأكاديمية بتأهيل طلبة كلية الطيران والفضاء بجامعة زويل على إصدار إجازة صيانة الطائرات.

ووقع البروتوكول كل من الطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والدكتور شريف صدقي، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويجري التعاون بين الطرفين في مجالات البحث العلمي والطيران وأبحاث الوقود الحيوي للطائرات لتقليل التلوث البيئي وتطوير أنظمة المحاكاة.

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واتفق الجانبان على دارسة إمكانية استحداث مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة ومجال البيوتكنولوجي، وتضم بنود البروتوكول قيام الأكاديمية بتأهيل طلاب قسم الطيران والفضاء بمدينة زويل في السنة الثالثة والرابعة لإصدار رخصة صيانة طائرات، كما تساعد الأكاديمية طلاب مدينة زويل في تقديم تدريب صيفي لهم في مجال صيانة الطائرات، فضلًا عن التعاون بين الأكاديمية ومدينة زويل في البحث العلمي في كل ما يتعلق بمجال الطيران ونظم المحاكاة والوقود الحيوي.

وأكد الطيار منتصر مناع، أنه البروتوكول يتوافق مع توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بضرورة تطوير أساليب التدريب النظري والعملي واستخدام آليات وطرق حديثة للتعليم طبقًا للمعايير الدولية مع تقديم برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية في الدولة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب خريجي الجامعات، والعمل على تأهيل كوادر مصرية متميزة لسوق العمل الخارجي.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في تطوير منظومة التدريب المهني والعملي وتسعى إلى تبادل الخبرات مع الجهات المختصة والمؤسسات العلمية، كما تشجع الابتكار والإبداع وتدعم الأفكار البناءة من خلال الاعتماد على التدريب الأكاديمي والميداني أثناء الدراسة لتأهيل الطلاب للعمل والقدرة على المنافسة العالمية.