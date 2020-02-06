منها الاستعانة بالأفلام القديمة.. 8 معلومات عن خطة تطوير حديقة الأندلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة، تنفيذ مخطط تطوير حديقة الأندلس -أول حديقة تسجل كأثر في مصر- بعد أن عانت سنوات طويلة من الإهمال.

وتقع حديقة الأندلس في القاهرة في موقع مميز حيث تطل على النيل من الشرق وعلى أول شارع الجزيرة من الغرب ومن الشمال تطل على ستوديو الجيب ومن الجنوب تطل على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبري قصر النيل.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات المتعلقة بمخطط تطوير الحديقة على النحو التالي:

- أعمال التطوير تمولها مديرية الإسكان بالمحافظة

- يقوم بالتطوير شركة متخصصة في الترميم التراثي والأثري تحت إشراف وزارة الآثار

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- تبلغ تكلفة مخطط التطوير نحو 30 مليون جنيه

- سيتم تنفيذ مخطط التطوير على مرحلتين

- تشمل المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية وإصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط وتطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بالحديقة

- تشمل المرحلة الثانية ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة واستبدال السور الحديدي المفرغ بحليات تماثل حليات السور القديم بالسور الحالي ليتمكن زائري الحديقة من التمتع برؤية النهر دون عوائق

- تم الاستعانة بالصور الخاصة بالحديقة التي ظهرت في بعض لقطات الأفلام القديمة ومنها فيلم أمير الانتقام وذلك لإعادة شكل الحديقة كما كانت في السابق

- الحرص على إضاءتها بالإضاءة التي تعطيها شكلًا جماليًا للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة