بطريقة "توليد الدولارات".. سقوط عاطل حاول النصب على محاسب بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل حاول النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، يفيد ببلاغ تقدم به "أ.م" محاسب بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ 150 ألف جنية لشراء تلك المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قام بمقابلته وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وفي وقت لاحق اتصل بالمجني عليه هاتفياً وأخبره بوصول المادة الكيميائية واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء دائرة القسم، وطلب منه مبلغ مالي آخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة إلا أنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن الرواد عيد توفيق وإسلام سعيد وكريم عكاشة ومحمد علي ومحمد حسام فوزي وأحمد بهجت، ضباط مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار إليه وتبين أنه يدعى "ب.م" عاطل وبحوزته المضبوطات التالية خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالنصب عليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.