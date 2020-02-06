بـ 1800 قرص مخدر.. سقوط تاجر للعقاقير المخدرة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة السلام، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (1800 قرص مخدر-مبلغ مالي – هاتف محمول).

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.