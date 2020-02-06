علاقة آثمة عمرها 3 سنوات.. كواليس حل لغز اختفاء "قاصر ميت عقبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

6 أيام من البحث والتحري عكف خلالها ضباط مباحث الجيزة على كشف غموض اختفاء قاصر في ظروف غامضة حتى تكشفت الحقيقة بمفاجأة.

"ياسر محمد" سائق مقيم بمنطقة ميت عقبة قدم ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة بغياب ابنته "سارة"، 17 سنة، بعد توجهها لزيارة صديقتها بنفس المنطقة.

فريق البحث عكف على تتبع خط سير الفتاة القاصر، وتم استدعاء صديقتها التي نفت حضورها إلى منزلها "أنا مشوفتهاش خالص".

Advertisements

انتقل ضباط المباحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، إلى الجزء الثاني من خطة البحث، بفحص علاقاتها وسجل مكالماتها خلال الساعات التي سبقت اختفاءها.

جهود البحث والتحري للعقيد عمرو البرعي مفتش فرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل الفرقة، توصلت إلى أن الفتاة لديها علاقات متعددة، وأن لها مشاهدات رفقة بعض الشباب.

تزامنا مع أعمال البحث، فوجئ قائد الفريق باتصال من والد الفتاة يبلغه بعودتها إلى المنزل دون تعرضها لأذى، ليطالبه باصطحابها لديوان القسم لسماع أقوالها.

مفاجآت كشفتها اعترافات الطالبة ذات الـ17 سنة، ونفت تعرضها للخطف وأنها كانت تقيم لدى طالب يكبرها بعام بشقته بمنطقة الطالبية، مشيرة إلى أنها على علاقة غير شرعية معه منذ 3 سنوات، وأمكن ضبطه وأيد أقوال الفتاة.