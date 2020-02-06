4 جثامين ومصابان.. ماذا حدث في شقة فيصل "8 الصبح"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن فريقا من المعمل الجنائي انتقل إلى موقع حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل، اليوم الخميس.

أضاف المصدر أن رجال الأدلة الجنائية عاينوا موقع الحريق رفقة رجال المباحث وسط تواجد قوة أمنية تحت إشراف مدير قطاع غرب الجيزة.

أوضح المصدر أن الحريق اندلع في شقة تقطنها أسرة سودانية الجنسية مكونة من أب وأم و4 أطفال، وذلك على مساحة 160 مترا بشارع القدس.

حسب المصدر، أسفر الحريق عن مصرع الأب "53 سنة" و3 من أطفاله (5 شهور - 3 سنوات - 13 سنة)، لافتا إلى إصابة الأم ورضيعها "5 شهور".

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وأكد المصدر أن الأم ورضيعها في حالة حرجة، إذ وصلا المستشفى مصابين بحالة اختناق، وتم وضعهما على أجهزة التنفس وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بشارع القدس بفيصل، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وعُثر على جثامين شخص و3 أطفال (أب - 3 أبناء).

المعاينة أثبتت أن ماسا كهربائيا في المدفأة وراء الحريق الذي بدأ في غرفة النوم وامتد إلى الصالة "ريسبشن"، وحال سرعة وصول رجال الدفاع المدني دون تفحم الجثث.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق؛ إثر استنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الهرم.