ضبط شخصين لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة حال ملاحظتها الحالة بدائرة القسم من ضبط شخصين (صراف بشركة صرافة – حاصل على بكالوريوس تجارة) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثاني" وبحوزتهما مبلغ مالي (18,470 دولار أمريكي -400 يورو -100 ريال سعودي -59,100 جنيه مصري). بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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