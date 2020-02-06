ضبط عصابة استدرجت بائعا في الأقصر واستولت على 78 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استبدالها بعملات أجنبية.

تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر من (بائع -مقيم بمحافظة البحيرة) بقيام مجهولان باستدراجه لإحدى المناطق بدائرة المركز بزعم استبدال مبالغ مالية بالعملات الأجنبية للعملة الوطنية والاستيلاء منه على مبلغ (78,500 جنيه) ولدى مقاومته لهما قاما بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" فأصاباه وهربا.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (3 من العناصر الإجرامية -مقيمين بدائرة المركز) وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النصب عقب استدراج ضحاياهم بزعم استبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية بسعر أقل من السعر الرسمي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (سيارة أجرة ميكروباص "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" -الهاتف المحمول "الخاص بالمجني عليه").

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقرروا بسابقة اتفاقهم مع المجني عليه لشراء نقد أجنبي وحضور المبلغ بتاريخ الواقعة واستقلاله معهم السيارة السابق ضبطها واستيلاءهم منه على المبلغ المالي وهاتفه المحمول، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وأضافوا بقيامهم بإعادة المبلغ المستولى عليه لأهلية المجني عليه عقب استشعارهم بملاحقتهم أمنياً والتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية.

بمواجهة المجني عليه بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.