محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابي الشرطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة لزيارة مناطق أثرية وقضاء يوم ترفيهي.
وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة الدعم والرعاية لهم، لاسيما فيما يتعلق بالدعم النفسي والمعنوي.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلاءً لتضحيات ذويهم .. الداخلية تُنظيم رحلات ترفيهية لأسر شهداء الشرطة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.