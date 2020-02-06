مصر | دفن جثة أب وأطفاله الـ٣ المختنقين في حريق شقة فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة أب وأطفاله الـ٣ المختنقين في حريق شقة فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة أب و٣ أطفال، لقوا مصرعهم مختنقين، إثر نشوب حريق الشقة، منطقة فيصل بالهرم، فيما طلبت التقرير الطبي عن كل حالة.

وباشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل، بالهرم، واختناق ٣ أطفال ووالدهم، فيما طلبت التحريات.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتبين من المعاينة الأولية، تفحم محتويات الشقة، والعثور على جثث رجل مسن و٣ أطفال بها حروق، وتبين أن ماس كهربائي وراء الحريق.

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ورجحت التحريات الأولية، أن الضحايا لقوا مصرعهم مختنقين، إثر تصاعد الأدخنة، حتى طالت النيران أجسادهم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على النيران، ونقل الجثث للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتبين بعد الفحص العثور على 4 أشخاص، والتهام جميع محتويات الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.