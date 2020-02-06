أخبار مصر | رئيس الطرق والكباري: 11 مليار جنيه استثمارات خلال 2019/ 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الطرق والكباري: 11 مليار جنيه استثمارات خلال 2019/ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، إن إجمالي استثمارات الهيئة خلال العام المالي 2019/ 2020، تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الميزانية رصدت لتنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، وكذلك لانهاء أعمال صيانة لمشروعات القائمة.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لأعمال تنفيذ مشروع كوبري قلما العلوي والمقام على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

حيث طالب الوزير خلال الجوله، بالانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وفقا للجدول الزمني المحددة بنهاية الشهر الحالي والتسريع من تنفيذ المرحلة الثانية.

