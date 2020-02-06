أخبار مصر | رئيس "صناعة الوفد" يطالب بإشراك القطاع الخاص في المشروعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة الوفد" يطالب بإشراك القطاع الخاص في المشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تقديم الحكومة تسهيلات متعددة وتيسيرات لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، لتحقيق عنصر الجذب لهذه الشركات في إطار السعي لإشراكها في كل القطاعات والمشروعات.

وقال البرلماني، في بيان اليوم: إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات الصناعية والاستثمارية وحتى الاجتماعية له أهمية كبيرة جدًا على مستويات عدة.

وأوضح "قوطة"، أن منح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مختلف القطاعات، تساهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، كما ترفع العبء عن كاهل الدولة بشكل جزئي في إقامة تجمعات صناعية.

وتابع أن اقتصاديات السوق الحر، تعتمد على عنصرين رئيسيين، هما الحكومة والقطاع الخاص وليس على العنصر الحكومي فقط، مشيدًا بدور الحكومة في المرحلة السابقة بالسعي نحو التركيز على إشراك القطاع الخاص في كل المجالات مع الحكومة.

ونوه بأن مصر انطلقت في خطة طموحة وبرنامج إصلاحي جريء وغير مسبوق للنهوض بالوضع الاقتصادي للدولة بعد سنوات الانتكاسة السابقة، التي تلت عام 2011 نتيجة للظروف والاضطرابات التي مرت بها الدولة وكذلك التحديات الإقليمية والدولية التي واجهتها.

