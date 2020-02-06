أخبار مصر | وزير النقل عن كوبري قلما الجديد: "يساهم في تقليل الحوادث"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل عن كوبري قلما الجديد: "يساهم في تقليل الحوادث" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أعمال تنفيذ كوبري قلما العلوي، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، يأتي ضمن خطة الدولة لانشاء عدد من الكباري بالطريق المشار إليه، الذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بالطريق وتقليل عدد الحوادث.

وقام وزير النقل اليوم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الكوبري، وهي الاتجاه من الإسكندرية القاهرة.

واستمع الوزير خلال الجولة إلى شرح تفصيلي عن المشروع، عن أخر التطورات ونسب التنفيذ التي تحققت فيه على أرض الواقع.