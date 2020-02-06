أخبار مصر | وزير النقل عن تطوير الطرق: "اللي بنعلن عنه بنفذه فورا" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل عن تطوير الطرق: "اللي بنعلن عنه بنفذه فورا" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه بمجرد الإعلان عن خطة تطوير الطرق، تتحرك شركات المقاولات المصرية فورا للبدء في التنفيذ.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه بداية من اليوم، توجهت الشركات بالفعل للبدء في أعمال تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزارتي النقل والتنمية المحلية، لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى أن البدء في تنفيذ الاتفاق يأتي تأكيدا علي أن أي خطط تعلن تنفذ بشكل سريع وتكامل بين الجهات، قائلا: "اللي بنعلن عنه بنفذه عشان مايتقالش الشركات مش بتشتغل دلوقتي في الموقع".

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير، بحضور رئيس وقيادات الطرق والكباري.