أخبار مصر | وزير النقل: استغلال الأراضي الفضاء أسفل كوبري قلما الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: استغلال الأراضي الفضاء أسفل كوبري قلما الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بالاستغلال الاستثماري للأراضي الفضاء التي تكونت أسفل كوبر قلما على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أنه لابد من البدء في دراسة كيفية الاستغلال الاستثماري وصولا للانتهاء من تنفيذه، موجها حديثه لقيادات هيئة الطرق: "عاوزين بعد إنهاء المشروع نشوف الأراضي الفاضية ونستغلها في أي نشاط، سواء تجاري، او موقف".

من جانبه قال اللواء حسام مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن اجمالي المساحات الفراغ أسفل كوبري قلما تصل لـ5 آلاف متر مسطح، وحزء منها سيتم استخدامه في الدورانات الخليفة والأمامية، لافتًا إلى أن الجزء المتبقي سيتم دراسة استغلاله وفقًا لتوجيهات الوزير.