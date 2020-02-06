أخبار مصر | وزيرة التضامن: إطلاق مبادرة وعي بنهاية الشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إطلاق مبادرة وعي بنهاية الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من برنامج كان محورها الدعم المادي، وحان الوقت للاهتمام بالقوة الناعمة والسلوكيات الصحية؛ لإحداث ثورة إصلاح وتنمية في السلوكيات داخل المجتمع.

وأضافت أنه سيتم بنهاية هذا الشهر، إطلاق مبادرة وعي لمحاربة الكثير من السلوكيات الخاطئة مثل التدخين وتعاطي المخدرات والإدمان وختان الإناث، وغيرها من السلوكيات الخاطئة في المجتمع.

وأشارت خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، إلى ضرورة دعم وسائل الإعلام، لأنها شريك أساسي في العمل، مطالبة بالتركيز على القيم الإنسانية داخل الرسائل الإعلامية التي يتم بثها، معربة عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع مؤسسة مصر الخير، لاستكمال برنامج وعي والتوسع فيه.

وأوضحت أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمؤسسة في العديد من المشروعات والمبادرات.

ووقعت الوزيرة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد رفاعي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، برتوكول تعاون لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة.

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وأشادت الوزير، بتوقيع البروتوكول، لانعكاس أهدافه على تغيير الأنشطة والسلوكيات بشكل إيجابي داخل المجتمع، لافتة إلى أن الشراكة مع المجتمع المدني سوف تزداد بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وسيكون هناك مشاركة أكبر مع الجمعيات الأهلية، واستعادة قيم التطوع داخل المجتمع.



وتابعت أن القيم هي التي تؤدي للاستثمار السليم في البشر، فالبشر هم محور خطة ٢٠٣٠، والمحرك الأساسي للبشر هو القيم، منوهة بأنها طلبت بالتوسع في تنفيذ هذه المبادرة داخل الوزارة سواء في دور الرعاية أو الحضانات التابعة للوزارة، لإعادة القيم إلى المجتمع، وتعزيزها.

ويستهدف البروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية.

ومن المقرر التنفيذ عبر عدة استراتيجيات مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، عبر عدة مراحل منها تمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجا في تلك الفترة، ثم إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة.

كما سيتم إنشاء مراكز تطوع قيم وحياة في 27 محافظة لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، ثم إعادة بث القيم من خلال الحديث المباشر معهم وإقامة مسابقات وتوزيع البورشورات.

فضلًا عن وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنتاج أفلام تحث على تبني القيم المراد نشرها، وعدد من الصور ونشرها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.