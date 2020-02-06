أخبار مصر | بروتوكول بين "التضامن" و"مصر الخير" لتنفيذ مشروع قيم وحياة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول بين "التضامن" و"مصر الخير" لتنفيذ مشروع قيم وحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد رفاعي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، اليوم الخميس، برتوكول تعاون لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع قيم وحياة والذي يستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة.

ويستهدف البروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية.

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ومن المقرر التنفيذ عبر عدة استراتيجيات مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، عبر عدة مراحل منها تمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجا في تلك الفترة، ثم إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة.

كما سيتم إنشاء مراكز تطوع قيم وحياة في 27 محافظة لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، ثم إعادة بث القيم من خلال الحديث المباشر معهم وإقامة مسابقات وتوزيع البورشورات.

فضلًا عن وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنتاج أفلام تحث على تبني القيم المراد نشرها، وعدد من الصور ونشرها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.