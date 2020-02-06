أخبار مصر | قرار جمهوري للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جمهوري للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتهدف المذكرة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم الاقتصاد عملية الحوكمة والديمقراطية الحديثة.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراره رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 20172020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29-10-2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها في بروكسل بتاريخي 27-10-2018، و30-10-2018.

كما أصدر موافقة برقم رقم 604 لسنة 2019على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة.

